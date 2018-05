Russlands Staatschef Putin hat seinen französischen Kollegen Macron empfangen.

Putin bekräftige seinen Willen zur Kooperation. Er sei bereit, über zentrale internationale Fragen zu verhandeln, deren Lösung für Frankreich und Russland wichtig seien, sagte er bei dem Gespräch nahe Sankt Petersburg. Auch Macron sagte, bei Themen wie der Ukraine, Syrien und dem Iran müsse an gemeinsamen Initiativen gearbeitet werden.



Macron ist mehrere Tage lang in Russland zu Gast. Morgen wird er auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg eine Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.