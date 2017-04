Die Zahl der Toten durch den Anschlag in St. Petersburg ist nach offiziellen Angaben auf 14 gestiegen.

Wie das russische Gesundheitsministerium mitteilte, starben elf Menschen direkt am Anschlagsort. Drei weitere seien in Rettungswagen oder in Krankenhäusern ihren schweren Verletzungen erlegen. Es gibt etwa 50 Verletzte.



Bei dem Attentäter soll es sich nach Erkenntnissen des kirgisischen Geheimdienstes um einen 1995 in Kirgistan geborenen russischen Bürger handeln.



Aus dem muslimisch geprägten Teil der früheren Sowjetunion haben sich viele junge Männer islamistischen Extremisten in Syrien oder dem Irak angeschlossen. Die zentralasiatischen Staaten und Russland fürchten radikalisierte Rückkehrer.