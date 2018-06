Die Organisation Amerikanischer Staaten hat ein Verfahren zum Ausschluss ihres Mitglieds Venezuela eingeleitet.

Die OAS verabschiedete bei ihrer Vollversammlung in der US-Hauptstadt Washington mehrheitlich eine entsprechende Resolution. Darin wird das Ausschlussverfahren vor allem mit der umstrittenen Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Maduro begründet. Die OAS erkennt die Wahl wegen der Unterdrückung der Opposition in dem Land nicht an. Der Resolutionstext wurde von 19 der 34 Mitgliedsstaaten mitgetragen.



Für einen endgültigen Auschluss Venezuelas ist die Zustimmung von mindestens 24 OAS-Staaten erforderlich. Allerdings will das Land den Regionalbund ohnehin verlassen, ein Austrittsverfahren läuft bereits.

