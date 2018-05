Von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen vor dem möglichen Treffen mit US-Präsident Trump weiter versöhnliche Signale.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, Kim habe nach wie vor den festen Willen zur atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel. US-Außenminister Pompeo unterstrich, dass Trump auf einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung bestehe. Er sei aber zuversichtlich, dass das Treffen zwischen Trump und Kim zustande komme, sagte Popmpeo nach einem Gespräch mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol in New York. Dieser will heute nach Washington reisen, um einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong Un an Trump zu übergeben.

