Das Bundesarchiv erhebt einem Zeitungsbericht zufolge Anspruch auf Akten des verstorbenen Bundeskanzlers Kohl.

Nach Informationen der "Welt am Sonntag" wandte sich der Präsident des Bundesarchivs, Hollmann, schriftlich an Kohls Witwe. Darin verlangt er, staatliche Dokumente aus dessen Regierungszeit herauszugeben. Hollmann bat Maike Kohl-Richter zudem um private Unterlagen und Briefe für das Bundesarchiv.



Die Zeitung berichtet, staatliche Akten befänden sich in der Privatwohnung in Oggersheim nicht mehr. Testamentarisch habe Kohl verfügt, dass seine Witwe über den Verbleib anderer Unterlagen und Notizen entscheide.