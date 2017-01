Es hat sechs Ecken, einen Querstrich in Schwarz-Rot-Gold und darunter die Aufschrift "Mehr Tierwohl". Grafisch überzeugt das neue staatliche Siegel für eine etwas anspruchsvollere Haltung von Schlachttieren durch schlichte Klarheit, die sechseckige Form ist dabei wohl kein Zufall – das staatliche Siegel für Bio-Qualität, also für ökologische Produktion von Fleisch, Obst, Gemüse und Getreide hat anscheinend Pate gestanden. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt präsentierte die Neuschöpfung stolz auf der Grünen Woche in Berlin und in der Tat: Er beweist Gespür für den Wunsch großer Teile der Bevölkerung nach einer besseren Tierhaltung.

Weitaus die meisten Bürger sprechen sich in Umfragen für artgerechtere Haltungsbedingungen aus: Spaltenböden im Schweinestall, Rinder in Anbindehaltung und tausende Hühner auf engstem Raum, Ferkel, die ohne Betäubung kastriert werden, abgeschnittene Schnäbel und kupierte Schwänze, all das verdirbt anscheinend immer mehr Menschen den Appetit auf Fleisch. Und zumindest theoretisch sind die meisten Verbraucher auch bereit, für eine artgerechtere Tierhaltung etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Auch viele Landwirte suchen nach Auswegen – allerdings ist es vor allem die Suche nach Auswegen aus der Ertragsmisere. Immer mehr Fleisch, das unter enormem Kostendruck mit möglichst geringem Aufwand erzeugt wird, das lohnt auf die Dauer nicht.

Die Einzelheiten stehen noch nicht fest

Verbraucher und Landwirte werden von dem Siegel profitieren: Erstere in Form eines weniger schlechten Gewissens beim Fleischkauf – man tut ja immerhin etwas und entscheidet sich nicht für das billigste Angebot. Und letztere vielleicht in Form von höheren Einnahmen, wenn denn das neue Label wirklich zu höheren Preisen führt.

Aber – es soll ja eigentlich um die Tiere gehen. Profitieren die denn auch von dem neuen Siegel? Die ernüchternde Antwort: So genau kann man das noch nicht sagen. Hühner und Schweine bekommen etwas mehr Platz, einige besonders grausame Praktiken sollen verboten werden. Die Einzelheiten stehen allerdings noch nicht fest, viel Detailarbeit ist erforderlich.

Und: Das neue Label hat Konkurrenz: Tierschützer haben eigene Siegel, die Bio-Verbände ebenso. Aufkleber für die Herkunft aus einer bestimmten Region kommen dazu. Die Anbieter werben mit immer mehr Zertifikaten um das Vertrauen der Kunden, der Staat ist im Begriff, ein zusätzliches Siegel unter vielen anderen auf den Markt zu bringen, es könnte mehr Verwirrung als Klarheit schaffen.

Besser wäre eine Verbesserung der gesetzlichen Vorschriften für das Wohl der Nutztiere – sie müssten von allen Anbietern eingehalten werden und nicht nur von denen, die freiwillig mitmachen. Tierschützer präsentieren immer wieder erschütternde Bilder aus Ställen – kranke und tote Tiere sind darauf zu sehen oder Mitarbeiter, die im Umgang mit lebenden Kreaturen jede Rücksichtnahme vermissen lassen.

Der Eindruck: Es geht weniger um das Wohl der Tiere

Hier ist in den letzten Jahren viel zu wenig geschehen, vor allem mit Verweis auf die Konkurrenz im Ausland wehrt sich die Bundesregierung gegen bessere Mindeststandards in der Tierhaltung. Vielleicht noch wichtiger ist die Kontrolle ihrer Einhaltung. Das Bundesverwaltungsgericht musste vor einiger Zeit feststellen, dass die verbreitete Praxis zu kleiner Kastenstände für Sauen seit 25 Jahren illegal ist – beseitigt wurde sie nicht und die Branche fordert jetzt allen Ernstes Übergangsregeln für weitere 20 Jahre.

Es bleibt der Eindruck, dass es Minister Christian Schmidt mit seinem Siegel vor allem um die Zustimmung bei den Landwirten und Verbrauchern geht, und weniger um das Wohl der Tiere, das es dokumentieren soll. Dafür spricht auch die Präsentation eines unfertigen Vorhabens auf der Grünen Woche wenige Monate vor der Bundestagswahl. Überzeugen kann er allenfalls mit der grafischen Gestaltung, aber nicht mit dem Inhalt. Wenn er die Lage von Schweinen, Hühnern und Rindern im Stall wirklich verändern will, dann muss Christian Schmidt noch nachbessern.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.