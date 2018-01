Fast ein Jahr nach dem LKW-Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist der mutmaßliche Attentäter wegen Terrorismus angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft. Sie wirft dem 39 Jahre alte Usbeken vor, im April des vergangenen Jahres einen gestohlenen Lastwagen in einer Einkaufsstraße in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert zu haben. Fünf Menschen starben, 15 weitere wurden verletzt. Danach soll der mutmaßliche Attentäter versucht haben, eine Bombe zu zünden. Er gilt als Anhänger des IS. Den Ermittlern zufolge gab der Verdächtige in Vernehmungen an, er habe sogenannte "Ungläubige" töten wollen. Der Prozess beginnt am 13. Februar.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.