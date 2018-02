Die niedersächsische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein ehemaliges Mitglied der SS.

Der 94 Jahre alter Mann aus dem Ort Georgsmarienhütte soll im September 1941 in der Ukraine an Massentötungen von Juden, Roma und Behinderten beteiligt gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilte. Sie ermittelt nach eigenen Angaben bereits seit vergangenem Jahr. Das Niedersächsische Justizministerium hat den Fall inzwischen der Generalstaatsanwaltschaft Celle zugewiesen.



Was genau dem Mann zur Last gelegt wird, teilten die Osnabrücker Strafverfolger nicht mit. Ihr Sprecher Christian Bagung bestätigte aber gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd), dass es im November 2017 eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten gegeben habe. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle erklärte, sie benötige nun Zeit zur Sichtung der ihr überlassenen Akten.



Der 94-Jährige hatte in einem Fernsehinterview seine Zugehörigkeit zu der sogenannten SS-Einsatzgruppe "C" eingeräumt. Sie hatte am 29. und 30. September 1941 innerhalb von 36 Stunden in Babi Jar bei Kiew fast 34.000 Männer, Frauen und Kinder in einer Schlucht zusammengetrieben und erschossen. An dem Massaker waren auch die Geheime Feldpolizei, die Wehrmacht und ukrainische Milizen beteiligt. Er sei zur fraglichen Zeit aber im Werkstattdienst eingesetzt gewesen und habe von den Massenerschießungen nichts gehört, sagte der Mann.



Die Ermittlungen gegen ihn gehen auf zwei Anzeigen zurück. Eine stammt vom Simon-Wiesenthal-Zentrum in den USA. Die 1977 gegründete und in Los Angeles ansässige jüdische Einrichtung hat es sich zur Aufgabe gemacht, untergetauchte Nazi-Verbrecher und Kollaborateure aufzuspüren.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.