Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat eine Einladung von US-Präsident Donald Trump ausgeschlagen.

Duterte sagte wörtlich: Er werde die USA niemals besuchen, weder in seiner Amtszeit noch danach. Außerdem fügte er hinzu: Er habe Amerika gesehen und es sei widerlich. Trump hatte seinen philippinischen Amtskollegen in einem Telefongespräch zu einem Besuch nach Washington eingeladen. Dafür hatte Trump in den USA Kritik einstecken müssen, nicht nur von Menschenrechtsaktivisten. Auch der Kongress-Abgeordnete Jim McGovern hatte angekündigt, einen Protest anzuführen, falls Duterte in die USA käme. Duterte ist seit einem Jahr Präsident auf den Philippinen. Er führt seitdem einen brutalen Kampf gegen Drogenkriminelle und -abhängige. Tausende Menschen wurden seitdem getötet. Menschenrechtler kritisieren das gewalttätige Vorgehen schon länger. Auf Kritik an diesem Kurs reagiert der philippinische Präsident oft unbeherrscht. Schon den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama beleidigte Duterte als "Hurensohn". Auf Kritik aus dem Europaparlament reagierte er öffentlich mit dem Zeigen des Mittelfingers.