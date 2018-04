Der französische Präsident Macron ist zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen.

Bei seiner Ankunft auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington sprach Macron von einem wichtigen Besuch. Derzeit gebe es viele Unsicherheiten und Herausforderungen auf der Welt. Als Gesprächsthemen mit US-Präsident Trump nannte er Handels- und Sicherheitsfragen. Es ist das erste Mal in seiner 14-monatigen Amtszeit, dass Trump einen ausländischen Gast im Rahmen eines Staatsbesuchs empfängt.



Am Freitag kommt Bundeskanzlerin Merkel zu einem Arbeitsbesuch ins Weiße Haus. Auch bei diesem Treffen soll es um Handelsfragen gehen, insbesondere um die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium, von denen die EU-Staaten noch bis zum 1. Mai ausgenommen sind. Beim Besuch des australischen Regierungschefs Turnbull in Berlin erteilte Merkel einer protektionistischen Politik eine klare Absage.

