Der israelische Premier Netanjahu nennt den Besuch des US-Präsidenten "historisch". Auf 28 Stunden ist Trumps Aufenthalt begrenzt - eine kurze Zeitspanne für das, was er alles erledigen will.

Staatspräsident Rivlin und Regierungschef Netanjahu empfangen Trump auf dem Flughafen von Jerusalem. Im Laufe des Tages sind getrennte Gespräche mit beiden Politikern geplant. Dabei dürfte es um den seit Jahren brachliegenden Friedensprozess gehen. Trump hatte angekündigt, diesen wieder in Gang bringen zu wollen. Der israelische Regierungschef Netanjahu hatte den Besuch im Vorfeld als "historisch" bezeichnet - noch nie zuvor hatte ein US-Präsident so schnell nach seiner Amtsübernahme Israel einen Besuch abgestattet. Trump wird außerdem zitiert mit den Worten, unter den US-Präsidenten habe es keinen gegeben, der mehr "pro Israel" sei als er. Heute stehen auch noch ein Besuch in der Grabeskirche und an der Klagemauer in Jerusalems Altstadt auf seinem Plan.

Kritik an engem Zeitplan

Für den Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat das Organisationsteam von Donald Trump nur eine Viertelstunde eingeplant. Schon im Vorfeld hatte diese knapp bemessene Stippvisite für einigen Unmut und viel Kritik in Israel gesorgt - ebenso wie die Tatsache, dass der US-Präsident morgen zu einem Gespräch mit Palästinenser-Präsident Abbas nach Bethlehem reist.

Islamwissenschaftler: "Das ist eine gefährliche Politik"

Der Islamwissenschaftler Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnte davor, dass die Politik Trumps eher zu mehr Spannungen im Nahen Osten führen könne. "Es ist in jedem Fall ein aggressiver Kurs", sagte Steinberg im Deutschlandfunk. In seiner Rede in der saudischen Hauptstadt Riad habe der US-Präsident deutlich gemacht, dass er den Kurs der Obama-Administration in der Region nicht fortsetzen und nicht weiter auf den Iran zugehen wolle. Daran könne auch das Atom-Abkommen mit Teheran noch scheitern. Steinberg nannte es auch bemerkenswert, dass Trump seine Rede in Riad fast zeitgleich mit dem Erfolg des reformorientierten iranischen Präsidenten Ruhani gehalten habe.

(tep/mg)