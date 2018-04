Der französische Präsident Macron hat sich bei seinem Staatsbesuch in den USA für eine intensivere internationale Zusammenarbeit ausgesprochen.

Europa und die USA müssten die weltweiten Probleme wie Terrorismus gemeinsam angehen, sagte Macron im US-Kongress im Washington. Internationale Organisationen wie die Nato oder die UNO müssten geschützt werden. Ängste könnten seiner Ansicht nach dazu führen, sich zu isolieren und für den Nationalismus zu entscheiden. Aber auch, wenn man die Tür zuschlage, werde sich die Welt weiterentwickeln, so Macron. Er warb ausdrücklich für freien und fairen Handel. Konflikte sollten mit Hilfe der Welthandelsorganisation gelöst werden.



Der französische Staatspräsident sprach in seiner Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses auch noch einmal das Atomabkommen mit dem Iran an, welchem US-Präsident Trump kritisch gegenübersteht. Er erklärte, das Abkommen solle man nicht aufgeben, wenn man nichts Substanzielleres habe.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.