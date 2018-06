Der nordkoreanische Staatschef Kim besucht erneut China.

Chinesische Staatsmedien berichten, dass die Visite zwei Tage dauern soll. Es ist der inzwischen dritte Besuch Kims in China innerhalb weniger Monate. China gilt als wichtigster Verbündeter Nordkoreas und als stärkster Handelspartner. Kim wurde am Flughafen in Peking erwartet: Dort herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitskräfte hinderten Journalisten daran, die Ankunft Kims zu fotografieren oder zu filmen.



Vor einer Woche hatte sich der nordkoreanische Staatschef zu einem historischen Gipfel mit US-Präsident Trump in Singapur getroffen. Die beiden Politiker verständigten sich vage auf eine nukleare Abrüstung auf der Koreanischen Halbinsel. Im Gegenzug bieten die USA Nordkorea Sicherheitsgarantien. US-Präsident Trump kündigte zudem an, dass ein gemeinsames Militärmanöver von USA und Südkorea im August ausgesetzt wird. Die Vorbereitungen dafür würden gestoppt, bestätigte das Pentagon.

