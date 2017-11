Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Bundespräsident Steinmeier traf zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs in Perth den australischen Regierungschef Turnbull. Dabei warb Steinmeier dafür, die Wirtschaftsbeziehungen sowie die Kontakte in Politik und Kultur zu stärken. Hier müsse Europa stärker präsent sein. Zudem sei das wirtschaftliche Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft. Turnbull lud deutsche Unternehmen zu Investitionen ein und erklärte, er freue sich über eine stärkere Präsenz der Deutschen. Zudem sprach er sich dafür aus, bald mit den geplanten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der Europäischen Union zu beginnen. Enger zusammenarbeiten wollen die beiden Politiker auch beim Kampf gegen den Klimawandel.



Steinmeier ist nach 16 Jahren der erste Bundespräsident, der Australien besucht. Am Sonntag wird der Bundespräsident in Neuseeland erwartet. In den vergangen Tagen war er bereits in Singapur.