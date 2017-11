Der Streit um die Verwendung des Begriffs "Staatsfunk" für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland geht weiter.

Journalisten von ARD, ZDF und Deutschlandradio erklärten am Donnerstag, sie fühlten sich durch die Bezeichnung diskreditiert. Sie warfen dem Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Döpfner, vor, zu unterstellen, "dass wir uns politisch steuern lassen". Mit solchen Äußerungen werde die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sender verunglimpft.



Döpfner wies die Kritik zurück und sprach von einem Missverständnis. Er habe den Begriff "Staatsfunk" nur in einem "Konjunktiv-Szenario" verwendet. Dies als Vorwurf zu verstehen, sei böswillig.



Beim Zeitungskongress im September in Stuttgart hatte Döpfner die "gebührenfinanzierte Staatspresse" allerdings als Realität dargestellt. Er kritisiert, die öffentlich-rechtlichen Medien stellten im Internet eine unlautere Konkurrenz für die Verlage dar.