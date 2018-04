In Israel haben die Feiern zum 70-jährigen Bestehen des Staates begonnen. Bei einer zentralen Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem wurden Fackeln entzündet, unter anderem von Ministerpräsident Netanjahu. Er sagte, der Tag bedeute 70 Jahre Frieden, 70 Jahre Demokratie, 70 Jahre Besserung der Welt. Unabhängigkeit bedeute indes auch die Fähigkeit zur Selbstverteidigung.

Die Feiern sollen 70 Stunden dauern - bis zum Samstagabend. Geplant sind Straßenfeste, Partys und Feuerwerke sowie eine Flugshow, an der erstmals auch die Luftwaffen anderer Länder teilnehmen.



Für die Palästinenser bedeutet die Ausrufung des Staates zugleich die Vertreibung und Flucht hunderttausender Menschen. In diesem Zusammenhang sprechen sie auch von der Nakba, der Katastrophe. Dieses Jahr protestieren Palästinenser sechs Wochen lang bis Mitte Mai. Vor allem an der Grenze zum Gazastreifen kam es bereits zu schweren Ausschreitungen mit Toten und Verletzten.



Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Das Land feiert seine Unabhängigkeit aber nach dem jüdischen Kalender - darum beginnen die Feiern dieses Jahr schon am Abend des 18. April.



Der ARD-Hörfunkkorrespondent Benjamin Hammer hat für die Reihe "Hintergrund" anlässlich des Jahrestages mehrere Kibbuzim in Israel besucht.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.