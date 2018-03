In einer Moschee des Ditib-Verbands in Berlin Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt.

Mehrere Einrichtungsgegenstände hatten Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar. Der Staatsschutz prüft, ob es sich möglicherweise um eine politisch motovierte Tat handelt. Die Gemeinde spricht auf Facebook von einem Anschlag. Die meisten Räumlichkeiten seien nicht mehr nutzbar.



Erst gestern Abend hatte es in Baden-Württemberg einen Brandanschlag auf eine Moschee der Türkischen Gemeinde in Deutschland gegeben. Auch dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach mindestens fünf Tätern.

