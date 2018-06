Im Streit um die Asylpolitik will der CSU-Innenpolitiker Mayer den Druck auf Bundeskanzlerin Merkel nicht erhöhen.

Seine Partei wolle Merkel nicht stürzen, sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gehe nur um die Sache, denn nach wie vor kämen zu viele Illegale ins Land. Recht und Gesetz müssten durchgesetzt werden. Die CSU wolle Signale setzen und akzeptiere nicht länger eine Verschiebung von Monat zu Monat.



Der CDU-Europapolitiker Brok hofft, dass es im Streit mit der CSU noch zu einer Einigung kommt. Er baue auf die Vernunft und darauf, dass beide Parteien die gemeinsamen Interessen sähen, sagte Brok ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er nimmt am Vormittag an Beratungen der Spitzengremien der CDU über das weitere Vorgehen teil. Auch die CSU erörtert die Flüchtlingspolitik.



SPD-Generalsekretär Klingbeil rechnet mit einer Beendigung des unions-internen Streits. Er glaube an den Fortbestand der Koalition, sagte Klingbeil im rbb. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock bezeichnete das Verhalten der CSU als unverantwortlich. Zugleich wies sie Spekulationen zurück, ihre Partei könnte in die Koalition eintreten, falls die CSU aussteige.



Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.