"Staatsstreich der Linken" Präsidentschaftskandidat Fillon sieht sich als politisches Opfer

Francois Fillon mit seiner Ehefrau Penelope, gegen die sich die Vorwürfe richten. (imago stock&people / Stephane Lemouton)

In Frankreich macht der unter Druck geratene Präsidentschaftskandidat Fillon das linke Lager für die gegen seine Frau erhobenen Vorwürfe verantwortlich.

Fillons Sprecher sagte in Paris, der Konservative habe bei einem Treffen mit Abgeordneten seiner Republikaner-Partei von einem "institutionellen Staatsstreich" des politischen Gegners gesprochen. Man wolle die Franzosen offenbar daran hindern, im Frühjahr eine demokratische Wahl über den nächsten Staatspräsidenten zu treffen. Derzeit prüft die französische Justiz Vorwürfe einer Scheinbeschäftigung von Fillons Frau. Er selbst hat dies mehrfach zurückgewiesen.



Fillon galt zunächst als Favorit für die Präsidentschaftswahl,

hat seit Bekanntwerden der Vorwürfe jedoch in Umfragen erheblich an Zuspruch eingebüßt.