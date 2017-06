Der IT-Sicherheitsexperte Sven Herpig hat vor dem leichtfertigen Einsatz sogenannter Staatstrojaner gewarnt.

Der Staat habe damit die gleichen Ausspäh-Möglichkeiten wie Kriminelle und autoritäre Regierungen, sagte Herpig im Deutschlandfunk. Für den Einsatz der Überwachungssoftware auf Mobiltelefonen müssten die Behörden zudem bei einschlägigen Unternehmen Schwachstellen samt der entsprechenden Software kaufen. Dadurch würden Firmen finanziert, die auch Programme für undemokratische Regime bereitstellten.



Herpig ist Leiter des Transatlantischen Cyber Forums beim Thinktank "Stiftung Neue Verantwortung". Er sieht auch die Gefahr, dass die Behörden künftig kein Interesse mehr an der Schließung von Sicherheitslücken bei Computerprogrammen haben könnten. In einem solchen Fall wären sie dann indirekt auch daran schuld, wenn Kriminelle diese Lücken ausnutzten. Dies sei unter anderem eine Gefahr für kritische Infrastruktur. Der Staat berücksichtige nicht, "wie invasiv das alles ist" und verwende "viel zu wenig Energie" auf Alternativen zu Spionagesoftware, kritisierte Herpig.



Der Bundestag hatte in dieser Woche beschlossen, dass deutsche Sicherheitsbehörden künftig Staatstrojaner einsetzen dürfen. Ermittler können damit verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp auswerten und Computer überwachen.