Die USA sehen vorerst von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe aus der EU ab.

Das sagte der Handelsbeauftragte Lighthizer bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Neben der EU sind auch Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea ausgenommen. US-Präsident Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, betonte Lightizer. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und die EU-Handelskommissarin Malmström hatten sich in dieser Woche persönlich für eine EU-Ausnahmeregelung eingesetzt.



Trump hatte vor zwei Wochen Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent angekündigt. Ausnahmen machte er damals nur für die Nachbarländer Mexiko und Kanada, mit denen die USA in einem Freihandelsabkommen zusammenarbeiten. Die Zölle sollen morgen in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.