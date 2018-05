Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal darf nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter die italienische Stahlfirma Ilva unter Auflagen übernehmen.

Der Konzern müsse aber eine Reihe von Geschäftstätigkeiten abgeben, erklärte die Europäische Kommission in Brüssel. ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg hatte im vorigen Jahr den Zuschlag von der italienischen Regierung bekommen. Das Geschäft hat ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro.



Der Stahlsektor ist eine Schlüsselbranche in der EU. Nach Angaben der Brüsseler Behörde arbeiten dort etwa 360.000 Menschen an mehr als 500 Produktionsstandorten.

