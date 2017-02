Stahlindustrie Erste Tarifrunde bleibt ohne Ergebnis

Ein Mitarbeiter eines Stahlwerks vor einem Hochofen (picture alliance / dpa / Jochen Lübke)

Dier erste Tarifverhandlungsrunde für die Stahlindustrie ist ohne Ergebnis geblieben.

Die Verhandlungen sollen am 6. März in Essen fortgesetzt werden. Die IG Metall fordert für die 72.000 Beschäftigten im Pilotbezirk Nordwest unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld. Ein Vertreter der Arbeitgeber erklärte in Düsseldorf, es werde schwer, ein für beide Seiten tragfähiges Ergebnis zu finden. In der kommenden Woche beginnen weitere Stahltarifverhandlungen für die Beschäftigten im Osten Deutschlands.