Stahlindustrie Erste Tarifrunde ergebnislos

Ein Mitarbeiter eines Stahlwerks vor einem Hochofen. (picture alliance / dpa / Jochen Lübke)

Bei den Tarifverhandlungen für die ostdeutsche Stahlindustrie ist die erste Runde für die 8.000 Beschäftigten ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Das teilte die IG Metall in Berlin mit. Für das zweite Treffen am 21. März erwarte man ein verhandlungsfähiges Angebot. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld. In der vergangenen Woche war auch die erste Runde für die mehr als 72.000 Beschäftigten der Stahlindustrie im Nordwesten ergebnislos geblieben.