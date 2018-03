Die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe haben weltweit Besorgnis ausgelöst. Brasilien als zweitgrößter Stahl-Exporteur in die USA kündigte bereits Gegenmaßnahmen an, ebenso die Europäische Union. Wegen der angekündigten US-Strafzölle rechnet der europäische Stahlverband "Eurofer" mit einem Export-Einbruch um 50 Prozent.

Der Verband erklärte in Brüssel, Präsident Trump habe unter den Vorschlägen des Handelsministeriums die am meisten zerstörende Variante ausgewählt. Nun dürfte es von einem Tag auf den anderen zu drastischen Einschränkungen kommen. Bislang exportiert die EU etwa fünf Millionen Tonnen Stahl in die USA.



Die brasilianische Regierung erklärte, wenn sich die Ankündigung bestätige, werde es auf bilateraler und multilateraler Ebene Konsequenzen geben. Ähnlich äußerte sich der Verband der Stahlindustrie in Mexiko. Auch die kanadische Führung nannte die Zölle inakzeptabel. Chinas Staats- und Parteiführung ließ mitteilen, die USA setzten mit den angekündigten Handelsbeschränkungen den Wohlstand der eigenen Bürger aufs Spiel.



Auch die Europäische Union hat Gegenmaßnahmen angekündigt. EU-Kommissionspräsident Juncker äußerte sich am Abend in Brüssel: "Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie unsere Industrie durch unfaire Maßnahmen getroffen wird, die Tausende europäische Arbeitsplätze gefährden", betonte der Kommissionschef. Seine Behörde werde in den kommenden Tagen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angemessen antworten.



Der SPD-Politiker und Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Lange, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die EU habe auf Grundlage von WTO-Regelungen das Recht, Gegenzölle einzuführen. Erprognostizierte, von den Strafzöllen würden die USA nur kurzfristig profitieren. Insgesamt werde die Wettbewerbsfähigkeit der ohnehin überalterten US-Stahlindustrie durch die Abschottung weiter nach unten gehen.



Der CDU-Europa-Politiker Caspary sagte im Deutschlandfunk, man solle deutlich, aber nicht übertrieben auf den Protektionismus der USA reagieren. Ein Handelskrieg sollte vermieden werden. Europa müsse Gegenmaßnahmen ergreifen in Bereichen, die die USA empfindlich träfen. Dabei müsse man aber im rechtssicheren Bereich bleiben.



US-Präsident Trump will in der nächsten Woche auf Stahlimporte Strafzölle von 25 Prozent verhängen, auf Aluminium-Importe sollen zehn Prozent Zoll erhoben werden. Die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie sei seit Jahrzehnten von anderen Ländern unfair behandelt worden, erklärte Trump. Er werde die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie wieder aufbauen. Weitere Einzelheiten nannte Trump nicht.



So blieb zunächst unklar, ob diese sich generell gegen sämtliche Stahl- und Aluminiumexporte richten oder bestimmte Handelspartner davon ausgenommen werden sollen. Trump hat zwar in erster Linie China im Visier, das aufgrund einer Überproduktion an Stahl und Aluminium den Weltmarkt mit günstigen Exporten beliefert. Werden die Strafzölle jedoch pauschal auf alle Importe erhoben, würde dies etwa auch die deutschen Exporteure empfindlich treffen.



Der Industrieverband BDI hat die Ankündigung scharf kritisiert. Trump riskiere weltweite Handelskonflikte und eine Spirale des Protektionismus, die am Ende auch amerikanische Jobs kosteten, sagte BDI-Präsident Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, erklärte, die Zollschranke verstoße eindeutig gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Daher sei nun Brüssel gefragt.



Weltweit wächst nun die Sorgen vor einem teuren Handelskrieg. Bereits im Vorfeld hatte die Europäische Kommission mit Gegenmaßnahmen gedroht. Ziel könnten Berichten zufolge vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse sein. Darüber hinaus wolle Brüssel solche Produkte mit Gegenzöllen belegen, die für die Wahlkreise von Unterstützern von Präsident Trump wirtschaftlich interessant seien. Dazu gehörten unter anderem Motorräder, weil der Hersteller Harley-Davidson seinen Sitz in Wisconsin habe, aus dem der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Ryan, stamme. Auch Bourbon-Whiskey aus Tennessee und Kentucky stehe auf der Liste, hatte es im Vorfeld geheißen.



Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte deutlich gemacht, dass Berlin in dieser Frage einen engen Austausch mit der Kommission pflegt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.