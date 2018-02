Mit einer Militärparade hat Russland an das Ende der Schlacht um Stalingrad vor 75 Jahren erinnert.

Tausende Menschen kamen zu dem Truppenaufmarsch nach Wolgograd, wie die Stadt heute heißt. Präsident Putin sagte in einer Rede vor Kriegsveteranen, das Land habe sich damals als unbezwingbare Festung erwiesen und die Faschisten abgewehrt. Die Schlacht um das strategisch wichtige Stalingrad mit Hunderttausenden Toten leitete im Winter 1942 die Wende im Zweiten Weltkrieg ein. Die Rote Armee kesselte die Truppen der deutschen Wehrmacht ein. Zehntausende Soldaten gerieten in Gefangenschaft.



Der Osteuropa-Historiker Hellbeck plädierte dafür, in Wolgograd einen europaweiten Erinnerungs- und Versöhnungsort zu schaffen. Hellbeck sagte im Deutschlandfunk, die Völkerschlacht vor 75 Jahren eigne sich sehr gut als Fluchtpunkt für eine gemeinsame Erinnerung des Zweiten Weltkriegs.

