Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will Tierschützer, die in Ställe einbrechen, härter bestrafen.

Sie kündigte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine Gesetzesänderung noch in dieser Legislaturperiode an. Die CDU-Politikerin sagte, man brauche keine selbsternannte Stallpolizei, die die Einhaltung des Tierschutzes kontrolliere. Es sei Aufgabe des Staates, Landwirte im Falle von Verstößen zu belangen. Klöckner betonte, auch Tierrechtler müssten sich an Gesetze halten. Bislang gehen Aktivisten, die sich Zugang zu Ställen verschaffen und Missstände heimlich filmen, oft straffrei aus.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.