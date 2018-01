Die jüngsten Spannungen zwischen der deutschen und der türkischen Regierung haben eine alte Frage neu aufgeworfen: Wohin gehört das Land, das sich geographisch über zwei Kontinente erstreckt? Ost oder West, Asien oder Europa? Und was denken die Bürger der Türkei? Von Vorbildern, Träumen und Traditionen.

(picture alliance / zb)Nach Mekka beten, an Europa orientieren

Europa oder Asien – wohin gehört die Türkei? Darüber streitet das Land nicht erst, seit der Präsident Erdogan heißt. Gerade in der Wirtschaft haben viele Türken längst ihren eigenen Weg gewählt. Die EU ist dabei weniger kulturelle Inspiration als vielmehr Mittel zum Zweck.





(AFP / Mustafa Ozer)Typisch türkisch, aber anders

Ladenbesitzerin Aytül blickt lieber nach Berlin als nach Mekka. Deswegen wohnt sie auch in Moda. Das Viertel im asiatischen Teil Istanbuls gilt als eine der "liberalen Inseln" der Stadt. Sie möchte nirgendwo anders leben, sagt Aytül. Auch wenn es um sie herum zunehmend konservativer wird.





(AFP / Ozan Kose)Unser Bruder Tayyip

Im Istanbuler Viertel Kasimpasa dominieren Männer das öffentliche Leben. Das war schon so, als ein gewisser Recep Tayyip Erdogan hier aufgewachsen ist. Und das soll auch so bleiben, findet Sevinc. Sie hilft nur ausnahmsweise im Laden ihres Vaters aus. Frauen sollten nicht arbeiten, meint sie.

(AFP / Ozan Kose)Letzter Vorhang für Istanbuls Atatürk-Kulturzentrum

Das Atatürk-Kulturzentrum in Istanbul galt lange als Symbol für eine Türkei, die ihre Zukunft in Europa sieht. Seit einigen Jahren aber verfällt das Gebäude. Und das ist kein Zufall.





(AFP / Ozan Kose)Für die Tradition, gegen die Engstirnigkeit

Viele junge Türken glauben nicht mehr an den EU-Beitritt. In den Russland- und China-Ambitionen ihres Präsidenten finden sie sich aber auch nicht wieder. Dieses "weder-noch" weckt Kreativität. Mit weltweitem Erfolg, wie sich in der Küche zeigt.