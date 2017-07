"Roosevelt aus Köln: Das Potential, um die Welt zu gehen", schrieb "Spiegel Online" vor einem Jahr über den jungen Disco-Pop-Musiker Marius Lauber. Und so ist es auch gekommen: Mit seinem Debütalbum "Roosevelt" ist Lauber gerade erst auf Tour in den USA gewesen, heute spielt er in Essen, bevor es dann weitergeht nach Spanien, in die Schweiz, die Niederlande und nach Osteuropa. Wäre das alles möglich gewesen, ohne die Hilfe der Initiative Musik?

Starthilfe im Ausland

Die Fördereinrichtung, getragen vom Deutschen Musikrat und der GVL, hat Roosevelt bei seinem Sprung auf die internationalen Bühnen unterstützt – mit dem etwas sperrig klingendem Programm "Kurztour-Förderung". Dieses Förderinstrument wird jetzt ausgeweitet.



Jens Michow, Professor für Musikrecht, Aufsichtsratsmitglied der "Initiative Musik" und der Kurztour-Jury erklärt im Deutschlandfunk, warum junge deutsche Talente im Ausland Starthilfe brauchen, wieso es falsch ist, von Subventions-Pop zu sprechen und warum Musiker ihr Geld vor allem mit Konzerten verdienen.