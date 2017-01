Stasi-Akten 2016 mehr als 48.000 Anträge auf Akteneinsicht

Das Stasi-Akten-Archiv in der Bundesbehörde in Berlin (Wolfgang Kumm, dpa picture-alliance)

25 Jahre nach Inkrafttreten des Stasi-Akten-Gesetzes lässt das Interesse an den Unterlagen der früheren DDR-Staatssicherheit allmählich nach.

Im Jahr 2016 seien gut 48.000 Anträge zur persönlichen Akteneinsicht gestellt worden, teilte der Bundesbeauftragte für die Unterlagen, Jahn, in Berlin mit. Im Jahr davor waren es mehr als 62.000, im Jahr 2014 noch fast 68.000. Insgesamt sind seit 1992 mehr als 3,1 Millionen Anträge von Bürgern eingegangen. Jahn betonte, 25 Jahre Einsicht in die Akten bedeuteten eine millionenfache Auseinandersetzung mit Unrecht und staatlichen Eingriffen in das Leben von Bürgerinnen und Bürgern. - Zur Zeit wird überlegt, die Behörde zu schließen und die Stasi-Akten bis 2021 ins Bundesarchiv zu überführen.