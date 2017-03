Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, dringt auf Investitionen zugunsten einer dauerhaften Archivierung der Dokumente.

Den Opfern der SED-Diktatur gerecht zu werden, sei auch in Zukunft zentrale Aufgabe seiner Behörde, betonte Jahn bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts in Berlin. Dazu müssten mit Investitionen in Digitalisierung und archivgerechte Bauten zukunftsfähige Strukturen geschaffen werden. Derzeit sei keiner der zwölf Standorte für eine dauerhafte Nutzung geeignet, betonte Jahn.



Die Zahl der Anträge auf persönliche Einsicht in die Unterlagen ging laut Bericht zurück: von rund 62.000 im Jahr 2015 auf 48.000 Anträge im vergangenen Jahr.