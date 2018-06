Die Zahl der Elterngeld-Bezieher in Deutschland ist 2017 gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr insgesamt 1,76 Millionen Mütter und Väter Elterngeld. Das ist im Vergleich zu 2016 ein Anstieg um sieben Prozent. Die Zahl der Mütter mit Elterngeld nahm um sechs und die der Väter um gut 11 Prozent zu.



Seit 2015 gibt es neben dem Basiselterngeld auch das Elterngeld Plus. Dieses fällt in der Regel niedriger aus, wird dafür aber länger gezahlt, nämlich bis zu 36 Bezugsmonate für beide Elternteile zusammen.

