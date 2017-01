Statistik Arbeitslosenzahl im Januar auf 2,77 Millionen gestiegen

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit (AP)

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zu Jahresbeginn nicht so stark gestiegen wie in den vorausgegangenen Jahren.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren im Januar 2,77 Millionen Menschen als erwerbslos registriert. Das waren zwar 209.000 mehr als im Dezember, aber 143.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur, Weise, erklärte, der Arbeitsmarkt sei gut in das neue Jahr gestartet. In den vergangenen Jahren war die Arbeitslosenzahl im Januar durchschnittlich um 256.000 gestiegen.



In der Euro-Zone ging die Zahl der Arbeitslosen im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 121.000 auf knapp 15,6 Millionen zurück. Die Quote lag bei 9,6 Prozent, der niedrigste Wert seit Mai 2009.