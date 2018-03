Deutschland hat im Januar Waren im Wert von rund 107 Milliarden Euro exportiert.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, handelt es sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Plus von 8,5 Prozent. Im Vergleich zum Dezember sei allerdings ein Minus von 0,5 Prozent registriert worden. Zuvor waren die Ausfuhren drei Monate in Folge gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.