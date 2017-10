Die Brauereien haben in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2,7 Prozent weniger Bier verkauft als im Vorjahreszeitraum.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag der Absatz im Inland bei knapp 59 Millionen Hektoliter. Die Produktion für den heimischen Markt macht gut vier Fünftel des Gesamtabsatzes aus. Die Exporte in EU-Länder gingen laut der Statistik um 3,1 Prozent zurück, die Ausfuhren in Drittländer um 6,6 Prozent.