Statistik Gesundheitsausgaben sind 2015 um 4,5 Prozent gestiegen

Medikamente im Universitätsklinikum Leipzig (dpa-Zentralbild)

Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind 2015 auf mehr als 4.200 Euro pro Einwohner gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden insgesamt 344 Milliarden Euro ausgegeben - das sind 4,5 Prozent mehr als 2014. Die größte Summe entfiel auf die gesetzliche Krankenversicherung. An zweiter Stelle folgen private Haushalte und private Organisationen, an dritter Stelle die private Krankenversicherung. Die genannten Ausgaben umfassen alle Güter und Leistungen mit dem Ziel der Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Pflege. Aufwendungen für Forschung und Einkommensleistungen - also zum Beispiel Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall - sind nicht enthalten.