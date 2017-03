Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 1999 gestiegen.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach gab es im vergangenen Jahr mehr als 375.000 Genehmigungen. Das waren 21,6 Prozent mehr als 2015. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setze sich fort, hieß es.



Prozentual am stärksten stiegen die Bauzusagen für Wohnungen in Wohnheimen mit fast 110 Prozent. Zu dieser Kategorie zählen unter anderem Flüchtlingsunterkünfte.