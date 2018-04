Dünn besiedelte Landkreise abseits von Ballungsräumen verlieren weiter an Bevölkerung.

Wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn mitteilte, ging die Bevölkerungszahl in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt sowie im Altenburger Land in Thüringen mit rund 6 Prozent besonders deutlich zurück. Die Zahl bezieht sich auf die Zeitspanne von 2010 bis 2016. Dagegen registrierten vor allem Großstädte und deren Umland Bevölkerungszuwächse. Abgesehen von wenigen Ausnahmen im Ruhrgebiet verzeichneten alle ein Einwohnerplus. Besonders die Großstädte profitieren vom Zuzug junger Leute. Hier liegt das Durchschnittsalter inzwischen bei 42,4 Jahren. In ländlichen Kreisen bei 45,2 Jahren.

