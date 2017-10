Der Aufschwung in der deutschen Wirtschaft hat im Sommer an Tempo gewonnen.

Im August sei die Produktion in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes so stark gestiegen wie seit sechs Jahren nicht mehr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Monatsvergleich habe sie um 2,6 Prozent zugelegt. Dies sei der stärkste Zuwachs seit Juli 2011.