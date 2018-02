Weltweit sitzen nach einer Studie des Roten Kreuzes mehr als zehn Millionen Menschen in Gefängnissen.

Die Hälfte von ihnen sei in den USA, China, Russland und Brasilien inhaftiert, heißt es in einem neuen Buch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Diese Länder gehörten auch zu den zehn bevölkerungsreichsten. Außer in Europa sei die Zahl der Gefangenen von 2000 bis 2015 insgesamt gestiegen, und zwar um fast 20 Prozent. 6,8 Prozent der Gefängnisinsassen seien Frauen.

