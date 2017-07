Die Zahl der Einwohner in der EU ist im vergangenen Jahr um 1,5 Millionen gestiegen.

Insgesamt leben jetzt 511 Millionen Menschen in den Ländern der Europäischen Union, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Auch in Deutschland wuchs die Zahl der Einwohner, und zwar um gut 600.000 auf 82,8 Millionen.



Da 2016 in der EU ebenso viele Menschen starben wie geboren wurden, nämlich 5,1 Millionen, sei der Bevölkerungszuwachs auf Einwanderung zurückzuführen.