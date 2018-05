Die deutsche Wirtschaft ist weiter gewachsen, das Tempo hat sich aber abgeschwächt.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Im letzten Quartal 2017 hatte das Plus noch 0,6 Prozent betragen. - Getragen wurde das Wachstum vor allem vom privaten Konsum, von Unternehmens-

Investitionen und dem Bauboom. Die Konsumausgaben des Staate waren dagegen erstmals seit knapp fünf Jahren rückläufig. Zudem verlor der Außenhandel den Angaben zufolge an Dynamik.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.