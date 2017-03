Der Journalist Aust sieht die aktuelle Euphorie für SPD-Kanzlerkandidat Schulz vor allem als Ausdruck einer Wendezeit.

Im Deutschlandfunk sagte Aust, der große Zuspruch für Schulz liege nicht primär an seiner Person. Vielmehr gebe es unter vielen Wählern eine gewisse Müdigkeit wegen Bundeskanzlerin Merkel. Vor diesem Hintergrund gelte der Kandidat der Sozialdemokraten als eine Art Hoffnungsträger, mit dem eine politische Wende tatsächlich gelingen könne.



Entscheidender Vorteil sei zudem, dass Schulz nicht der Großen Koaltion und damit dem politischen Establishment angehöre, betonte Aust. Außerdem würde er Probleme nicht wegreden, sondern offen und konkret ansprechen und damit viele Menschen erreichen.



Die SPD will heute auf einem Sonderparteitag in Berlin Schulz zum neuen Parteivorsitzenden wählen. Zugleich soll der frühere EU-Parlamentspräsident auch offiziell als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten bestätigt werden. Der bisherige Parteichef Gabriel hatte Ende Januar bekanntgegeben, dass er zugunsten von Schulz auf Vorsitz und Kanzlerkandidatur verzichten wolle. Seitdem haben sich die Umfragewerte für die Sozialdemokraten deutlich verbessert.