Bundesumweltministerin Hendricks will pendlerfreundliche Betriebe fördern.

Möglich wäre etwa ein Programm für mehr Fahrradstellplätze, Jobtickets sowie Homeoffice-Angebote, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Man wolle Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern bessere Mobilitäts-Bedingungen zu bieten. Dies sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch die Lebensqualität. Konkret kündigte Hendricks einen Wettbewerb an, in dem besonders nachahmenswerte Modellprojekte ausgewählt und mit rund sieben Millionen Euro gefördert werden sollen. Ihr Ressort sei dazu bereits im Gespräch mit dem Verkehrsministerium.



Laut einer Studie fuhren im vergangenen Jahr 60 Prozent aller Beschäftigten regelmäßig vom Wohnort in eine andere Gemeinde zur Arbeit.