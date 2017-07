Der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Michallik, hat Vorwürfe zurückgewiesen, das Gremium sei wegen zu niedriger Prognosen der Schülerzahlen für Engpässe bei Lehrern und Gebäudekapazitäten mitverantwortlich.

Michallik sagte im Deutschlandfunk, die Zahlen der Kultusministerkonferenz seien nicht Planungsgrundlage für das, was in den Ländern passiere. die Bildungsministerien dort hätten ihre eigene Prognose, die auf aktuellen Zahlen basiere. Michallik betonte, durch die demografische Entwicklung in einigen Bundesländern in den vergangenen zwei Jahren wisse man, dass mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen sei. Insofern zeige die aktuelle Studie der Bertelsmann hier nichts Neues. Die Länder hätten mit umfangreichen Maßnahmepaketen finanziell nachgesteuert und auch mehr Stellen geschaffen. Sie seien außerdem dabei, ihre Kapazitäten an Schulgebäuden anzupassen.



Laut Bertelsmann Stiftung muss sich Deutschland auf deutlich steigende Schülerzahlen einstellen. In dem Papier werden die bisherigen Prognosen der Kultusministerkonferenz als überholt bezeichnet. Die Prognoselücke könnte sich massiv auf den Bedarf an Pädagogen, Schulklassen und -gebäuden auswirken, heißt es darin. Die Schulsysteme seien auf den neuen Boom nicht vorbereitet.



Der Untersuchung zufolge wird es im Jahr 2025 rund 8,3 Millionen Schüler in Deutschland geben. Das sind etwa 300.000 mehr als vor noch im Jahr 2015.