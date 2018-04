Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, und der israelische Historiker Zimmermann befürchten eine Trendwende in der deutschen Erinnerungskultur.

Deutschland habe sich lange Zeit intensiv mit seiner NS-Vergangenheit auseinandergesetzt, schreiben Stein und Zimmermann in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Doch spätestens, seitdem der AfD-Politiker Höcke "eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert habe, kämen Zweifel auf, ob sich das Pendel nicht langsam in die Gegenrichtung bewege.



Als Beispiel für einen neuen Zeitgeist nennen die beiden Autoren nicht nur, dass die AfD im Bundestag sitzt. Auch der Umgang mit Hakenkreuz-Glocken, die Diskussion um den NS-Erntefestschauplatz Bückeberg bei Hameln oder das Nein des Bergener Stadtrats zur Förderung einer Begegnungsstätte am ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen deuteten an, dass die Erinnerungskultur zunehmend in Frage gestellt werde.



Stein und Zimmermann zitieren auch Äußerungen der AfD-Politiker Gauland, von Storch und Weidel, in denen das Gedenken an Nazi-Opfer instrumentalisiert werde. So werde durch den Satz "Sophie Scholl würde AfD wählen" der Widerstand gegen den Nationalsozialismus umfunktioniert und als Schützenhilfe für Rechtspopulisten missbraucht. Der Missbrauch der kollektiven Erinnerung müsse bekämpft werden, fordern der Historiker und der frühere israelische Diplomat.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.