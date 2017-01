Steinmeier "Alte Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber"

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) (picture alliance /dpa /Bernd von Jutrczenka)

Bundesaußenminister Steinmeier sieht in der Amtsübernahme von US-Präsident Trump eine Zäsur.

Damit sei die alte Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber, heißt es in einem Gastbeitrag des SPD-Politikers für die Zeitung "Bild am Sonntag". Welche Ordnungsvorstellungen sich nun stattdessen durchsetzen würden, sei völlig offen. Auf jeden Fall müsse sich die Welt auf unruhige Zeiten einstellen, betonte Steinmeier. Die Bundesregierung werde jetzt das Gespräch suchen, um der neuen US-Administration

ihre Haltung, Werte und Interessen zu erläutern. - Als erster ausländischer Staatsgast wird am Freitag die britische Premierministerin May im Weißen Haus in Washington empfangen.