Bundespräsident Steinmeier hat zum Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen.

Dieser zeige sich heute in der tumben Hetzparole ebenso wie in der versteckten, scheinbar entgleisten intellektuellen Nebenbemerkung, sagte Steinmeier beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Augsburger Synagoge. Man dürfe sich weder an das eine noch an das andere gewöhnen. Steinmeier ergänzte, man dürfe es aber auch nicht hinnehmen, wenn Einwanderer aus muslimisch geprägten Regionen ihre Feindbilder importierten.



Die Synagoge in Augsburg zählt zu den wenigen in Deutschland, die den Terror der Nationalsozialisten weitgehend unbeschadet überstanden haben.