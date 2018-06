Die Staatsoberhäupter Polens und Deutschlands wollen im kommenden Jahr gemeinsam an den 80. Jahrestags des Ausbruchs an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Bundespräsident Steinmeier schlug dies bei seinem Besuch in Warschau vor.

Der polnische Staatschef Duda sagte, er sei Steinmeier für diese Initiative sehr dankbar. Nun wolle man noch darüber spreochen, an welchem Ort in Polen das Gedenken stattfinden solle, der die "Wichtigkeit dieses tragischen Ereignisses unterstreicht". Mit dem Überfall Polens am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg.



Steinmeier hatte zuvor auf einer Konferenz zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit in Warschau gesprochen. Dabei warb er für die Einhaltung der Grundregeln von Demokratie und des Rechtsstaats. Würden diese in Frage gestellt, seien alle betroffen, warnte der Bundespräsident. Und zerbreche der Zusammenhalt der Europäischen Union, gewinne dadurch niemand an nationaler Durchsetzungsfähigkeit, sondern verliere sie vielmehr.



Die Äußerungen des Bundespräsidenten wurden als Anspielung auf die umstrittene polnische Justizreform gewertet, die von der Europäischen Kommission als Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung in dem EU-Mitgliedsland sehen wird.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.