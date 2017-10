Bundespräsident Steinmeier hat zu Spenden für die Deutsche Welthungerhilfe aufgerufen.

Die Organisation erreiche mit ihren lokalen Helfern auch dort Menschen in Not, wo staatliche Hilfe an Grenzen stoße, erklärte Steinmeier in einer Fernsehansprache zur Woche der Welthungerhilfe. Er betonte weiter, dass Hunger am heftigsten Kinder, Arme und Landbewohner treffe. Genau diese Menschen unterstütze die Welthungerhilfe.



Als Bundespräsident ist Steinmeier Schirmherr der 1962 gegründeten privaten Hilfsorganisation.